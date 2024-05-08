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ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка

Сенниченка підозрюють у “відмиванні” понад 10 млрд гривень. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку. 

ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка
Фото: Макс Левин

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував ексголову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). 

У вівторок, 7 травня, слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який, як зазначає САП, очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" і один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", а також легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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