Українські захисники ліквідували майже 1000 окупантів та 30 ворожих артсистем

Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 477 430 осіб та майже 800 засобів ППО.
Як інформує Генштаб, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 477430 (+970) осіб,
- танків ‒ 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14246 (+19) од,
- артилерійських систем – 12317 (+30) од,
- РСЗВ – 1057 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 792 (+0) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9728 (+11),
- крилаті ракети ‒ 2151 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн– 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка ‒ 2019 (+2).
Дані уточнюються.
Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по самохідному міномету 2С4 “Тюльпан”, пункту управління, 1 складу ПММ та 5 районах зосередження особового складу противника.