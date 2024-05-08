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В окупованому Луганську пролунали вибухи, горить нафтобаза

Окупанти переконані, що пожежа стала наслідком використання ЗСУ ракет ATACMS.

В окупованому Луганську пролунали вибухи, горить нафтобаза
Влучання і пожежа у Луганську
Фото: скріншот з відео

У Луганську ввечері у вівторок місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи. Російські пропагандисти через деякий час підтвердили удар по місту. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на нафтобазі.

Успішну роботу українських військових підтвердив ватажок терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник. За його словами, на місці займання працюють співробітники "МНС" псевдореспубліки.

ЗМІ окупантів стверджують, що нафтобаза стала ціллю для ракет ATACMS. Збройні Сили України поки офіційно не коментували атаку.

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