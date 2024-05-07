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Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини

За день у області пролунало 49 вибухів.

Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини
Росіяни обстріляли за день 6 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 49 вибухів. 

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Зокрема, по Білопільській та Юнаківській громадам ворог бив з мінометів та РСЗВ, а по Хотінській - з мінометів та РСЗВ.

Також з мінометів російська армія обстріляла Великописарівську та Краснопільську громади.

А по Миропільській окупанти вдарили з артилерії.

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