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Четверо людей постраждали внаслідок масованих ударів по Нікопольщині

Ворог продовжує терор Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Четверо людей постраждали внаслідок масованих ударів по Нікопольщині
знищене авто внаслідок обстрілів Нікопольщини
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня російська армія завдала 14 ударів дронами-камікадзе і здійснила два обстріли з артилерії по Нікополю та ще трьох громадах району. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під російські обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. 

Унаслідок ударів постраждали чотири людини – жінки 91 та 50 років і чоловіки – 37 і 40 років. Один з них у важкому стані.

Також пошкоджені десять приватних будинків, три гаражі та господарські споруди. Побиті теплиця і парник. Одне авто понівечене, ще одне – знищене. Зачепило лінії електропередач.

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