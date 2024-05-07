Данія виділить близько $35 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

До пакету допомоги увійдуть харчі, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.

Уряд Данії оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму близько 35 мільйонів доларів. До пакету увійде базова екстрена допомога, зокрема, харчі, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії, пише Радіо Свобода.

Як повідомили в уряді країни, близько 40% українців потребують гуманітарної допомоги. і додають, що ситуація в Україні "надзвичайно серйозною".

Міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен наголосив що в Україні мільйони переміщених людей, знищене житло, ускладнений доступ до води, опалення та електроенергії.

"Особливо катастрофічного рівня досягла ситуація в прифронтових районах. Багато жінок і дітей особливо вразливі. За допомогою цього нового пакету підтримки ми прагнемо забезпечити невідкладну гуманітарну допомогу та захист, що рятує життя, для найбільш вразливих груп", – сказав Йоргенсен.

До пакету гуманітарної допомоги увійде базова екстрена допомога, зокрема, харчі, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.

Крім того, пакет допомоги передбачає протидію ризикам, на які наражаються жінки й дівчата, в тому числі сексуальному або гендерно обумовленому насильству. Наприклад, ідеться і про психологічну підтримку та медичну допомогу для матерів.