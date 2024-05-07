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Данія виділить близько $35 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

До пакету допомоги увійдуть харчі, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах. 

Данія виділить близько $35 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні
Прапор Данії
Фото: radatv

Уряд Данії оголосив про новий пакет гуманітарної допомоги Україні на суму близько 35 мільйонів доларів. До пакету увійде базова екстрена допомога, зокрема, харчі, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах.  

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Данії, пише Радіо Свобода. 

Як повідомили в уряді країни, близько 40% українців потребують гуманітарної допомоги. і додають, що ситуація в Україні "надзвичайно серйозною".

Міністр співробітництва в галузі розвитку та глобальної кліматичної політики Ден Йоргенсен наголосив що в Україні мільйони переміщених людей, знищене житло, ускладнений доступ до води, опалення та електроенергії.

"Особливо катастрофічного рівня досягла ситуація в прифронтових районах. Багато жінок і дітей особливо вразливі. За допомогою цього нового пакету підтримки ми прагнемо забезпечити невідкладну гуманітарну допомогу та захист, що рятує життя, для найбільш вразливих груп", – сказав Йоргенсен.

До пакету гуманітарної допомоги увійде базова екстрена допомога, зокрема, харчі, ліки, вода та притулок для українців у найбільш постраждалих районах. 

Крім того, пакет допомоги передбачає протидію ризикам, на які наражаються жінки й дівчата, в тому числі сексуальному або гендерно обумовленому насильству. Наприклад, ідеться і про психологічну підтримку та медичну допомогу для матерів.

  • Наприкінці квітня парламент і уряд Данії домовилися збільшити обсяг військової допомоги Україні на 4,4 млрд крон. У підсумку загальний обсяг військової підтримки Данії в межах фонду на підтримку України складе 64,8 млрд доларів.
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