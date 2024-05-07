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Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн НАТО, – глава контррозвідки Польщі

Ярослав Строжик каже, що це може бути, наприклад, захоплення естонського міста Нарва чи одного зі шведських островів.

Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн НАТО, – глава контррозвідки Польщі
Фото: EPA/UPG

Керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna заявив, що Путін уже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, всі прогнози щодо готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів базуються лише на певних припущеннях, оскільки вони не мають повної інформації.

"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти до знаменитої Нарви. Або висадитися на одному зі шведських островів", – сказав Строжик.

У той же час, за словами Строжика, наміри Путіна зупиняє позиція Заходу. Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що у разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою.

Нещодавно президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путін хоче панувати на європейському континенті. Вона зазначила, що це не теоретична загроза, а задекларована ціль. Також президент Єврокомісії підкреслила, що зараз Європу заливає дезінформація й маніпуляції з боку Росії, що має сприяти послабленню підтримки України.

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