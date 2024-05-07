ЄС планує ввести заходи щодо одинадцяти російських суден, які порушили санкції

Під санкції можуть потрапити чотири бензовози, два танкери для сирої нафти, два газосховища з перевалки зрідженого природного газу, а також вантажне судно.

Санкції ЄС також можуть бути спрямовані на танкери і судна

Євросоюз планує ввести обмеження щодо 11 суден, які сприяють спроможності Росії продовжувати війну проти України, пише Bloomberg.

Запропоновані заходи, якщо вони будуть схвалені державами-членами, заборонять кораблям доступ до портів ЄС і якірних зон, а також ускладнять логістику їх експлуатації, забороняючи їм використовувати європейські компанії для низки послуг.

До підсанкційного переліку суден входять чотири бензовози, два танкери для сирої нафти, два газосховища, які використовуються в майбутньому проєкті "Новатека" з перевалки зрідженого природного газу на півострові Камчатка, а також вантажне судно. Одним з них є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії в Балтійському морі і у якого було виявлено недійсне європейське страхування.

Ці пропозиції є частиною зусиль ЄС, спрямованих на припинення здатності Москви обходити обмеження ціни на російську нафту за допомогою використання тіньового флоту та обмежувати діяльність суден, що беруть участь у перевезенні товарів, які приносять дохід російській військовій машині, особливо в підсанкційних галузях.

Згідно з документом, заборона поширюватиметься на страхування та технічну допомогу, послуги з постачання суден, послуги зі зміни екіпажу, послуги з навантаження та розвантаження вантажів, послуги з встановлення кранців та буксири. Європейським постачальникам також буде заборонено займатися перевалкою із судна на судно, йдеться у проєкті.

Санкції, серед іншого, ускладнять цим суднам отримання палива, але заходи ЄС менш жорсткі у порівнянні із обмеженнями Мінфіну США.

У рамках цього ж 14-го пакету санкцій, Єврокомісія запропонувала включити кілька проектів СПГ і заборонити перевалку російського СПГ з ЄС до третіх країн.

Європейським експортерам радять посилити комплексну перевірку своєї торгівельної практики, і їм можуть загрожувати заходи, якщо вони не зможуть перешкодити обходу важливих товарів через відсутність перевірок.

Санкції ЄС повинні бути одностайно схвалені 27 державами-членами блоку, і пакет може змінитися до того, як він буде остаточно затверджений.