Іспанські стартапи поскаржилася на Microsoft через неконкурентну практику у сфері “хмарних послуг”

Група іспанських стартапів звернулася до антимонопольного регулятора країни через політику американського технічного гіганта Microsoft щодо “хмарних сховищ”, пише Reuters.

Це остання з скарга на послуги компанії щодо хмарних обчислень, ринок яких швидко збільшується. Їй передувала скарга торгової групи в ЄС.

Microsoft посідає друге місце в секторі хмарних обчислень після лідера ринку Amazon, але очікується, що компанія швидко скоротить розрив, оскільки низка генеративних функцій штучного інтелекту на основі технології OpenAI приваблює бізнес-користувачів.

Іспанська асоціація стартапів, яка представляє понад 700 проєктів, заявила про низку можливих антиконкурентних дій Microsoft за останні роки.

“Microsoft не тільки скористалася домінуючим становищем на ринках операційних систем (Windows) і традиційного програмного забезпечення для підвищення продуктивності (Microsoft Office, Windows Server, SQL Server), щоб змусити використовувати свою хмару Azure, але вони також встановили штучні бар’єри, які обмежують здатність стартапів чесно конкурувати”, ‒ йдеться у скарзі.

Представники асоціації зазначають, що ця практика включає перешкоди для перенесення даних або договірні умови, які обмежують конкуренцію в ліцензіях на програмне забезпечення, перешкоджаючи вільному вибору постачальників цих послуг, зменшуючи можливості вибору та гнучкість, які необхідні стартапам, щоб “бути стійкими, впроваджувати інновації та розвиватися”.

Асоціація закликала регулятора розпочати розслідування та вжити термінових заходів для забезпечення конкурентного ринку.