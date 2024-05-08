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У Луганську згоріла нафтобаза окупантів

У Луганську згоріла нафтобаза окупантів
Горить нафтобаза у Луганську
Фото: Скріншот відео Луганської ОВА

У тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза російських загарбників, про атаку на яку повідомляли ще вчора ввечері. 

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Палало ввечері – догорає зранку. Рятувальники у Луганську не змогли впоратися з наслідками займання, яке вчора увечері виникло на місцевій нафтобазі", – зазначив він.

За словами Лисогора, продукти переробки вигоріли, інфраструктура зруйнована, а окупанти шукають винуватців. "Кажуть, що ЗСУ.  Для нас головне – це результат. Загарбники самі знають, що відновлювати такі об’єкти їм ніхто не буде", – наголосив Лисогор.

Крім того зауважив, що тепер заправляти російську військову техніку стане набагато складніше. Доведеться прокладати новий логістичний ланцюг і зберігати паливо ще далі від лінії фронту.

У квітні у окупованому Луганську Сили оборони України уразили пункт управління угруповання військ РФ “Центр”.

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