Всі знають, як боротися з нацизмом: людство об'єднується, протидіє Гітлеру, а не купує його нафту, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у зверненні в День пам’яті та перемоги над нацизмом провів паралелі між нацистським режимом і рашизмом. Звернення записане в підвалі в селі Ягідне Чернігівської області, де росіяни під час окупації протягом місяця утримували всіх жителів – 350 людей.

Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе в цьому підвалі, без світла, їжі і води, ліків і повітря, у приміщенні, де було менше метра на людину, вважає президент. Десять заручників росіян померли в цьому підвалі, ще 17 людей вони вбили.

"Коли спалюють цілі села, вчиняють масові страти, ставлять до стінки з зав'язаними очима і вбивають. В будь-якому куточку світу це називають одним словом – нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? Всі на Землі знають історію і пам'ятають, як боротися з нацизмом: коли людство об'єднується, протидіє Гітлеру, а не купує в нього нафту і не приходить до нього на інавгурацію", – сказав Зеленський.

Він додав, що Ягідне, яке пережило пекло Росії – лише один приклад, але воно відображає суть путінської Росії: заганяти під землю усіх, хто хоче жити вільно.

Президент України вважає, що Путін іде за сценарієм Гітлера: крок за кроком ковтає землі інших. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі.

"Перелік держав, які не можуть почуватися у безпеці, Росія офіційно затвердила під назвою «Список недружственних государств». Красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, – вороги для сучасної Росії. Країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада і загалом майже пів сотні держав – вільні, демократичні і незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить – небезпечні. А отже – мішені", – сказав Зеленський.

Він закликав світ об'єднатися в антипутінську коаліцію.