У Запорізькій області через ворожий авіаудар поранений чоловік

У Запорізькій області через російський авіаційний удар постраждав чоловік. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.
Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.
"Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області", – зазначив Федоров.
- Крім того, військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
- Здійснили 3 авіаційні атаки по Комишувасі та Новоандріївці.
- 99 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине.
- 183 артобстріли завдали по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, П’ятихаток.