На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
ГоловнаСуспільствоВійна

У Запорізькій області через ворожий авіаудар поранений чоловік

Росіяни втродовж доби 299 разів атакували область.

У Запорізькій області через ворожий авіаудар поранений чоловік
Наслідки обстрілу, Запорізька область
Фото: Запорізька ОВА

У Запорізькій області через російський авіаційний удар постраждав чоловік. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.

Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області", – зазначив Федоров.

  • Крім того, військовослужбовці РФ завдали ракетних ударів по Запоріжжю.  
  • Здійснили 3 авіаційні атаки по Комишувасі та Новоандріївці. 
  • 99 БпЛА різної модифікації скерували на  Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
  • 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку та Роботине. 
  • 183 артобстріли завдали по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, П’ятихаток. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies