У Запорізькій області через ворожий авіаудар поранений чоловік

У Запорізькій області через російський авіаційний удар постраждав чоловік. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.

Про це повідомив начальник запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одного чоловіка поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 299 разів ударили по Запорізькій області", – зазначив Федоров.