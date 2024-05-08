На війні з росіянами загинув співорганізатор фестивалю “Бандерштат” Олександр Машлай

Олександр був молодшим сержантом у складі 25-го ОШБ 47 ОМБр “Маґура”, де займався забезпеченням звʼязку.

На війні з російськими окупантами біля сел. Желанне, Очеретинської селищної громади Покровського району Донеччини загинув боєць 47 ОМБр “Маґура”, співорганізатор та постійний член оргкомітету фестивалю “Бандерштат” Олександр Машлай.

Про це повідомила пресслужба Пласту.

Олександр “Гот” Машлай пластував орієнтовно з 1993 по 1998 рік, був активістом на Рівненщині та Волині, членом “Молодіжного Націоналістичного Конґресу”, в 2004 році - співкоординатор громадянської кампанії “ПОРА” (“чорна”) на Рівненщині.

З 2005 року - член громадської організації “Національний Альянс” та головний редактор громадсько-політичного видання “Правий Поступ”. Був організатором та співорганізатором патріотичних молодіжних таборів, теренових ігор та заходів.

В 2005 році Олександр Машлай спільно з побратимами брав участь в опозиційній акції “Чорнобильській шлях” в Мінську, де був затриманий та засуджений на 10 діб арешту.

В 2006-2007 роках проходив строкову службу начальником радіостанції в лавах ЗСУ. З початку повномасштабного російського вторгнення пішов на фронт. Був молодшим сержантом у складі 25-го ОШБ 47 ОМБр “Маґура”, де займався забезпеченням звʼязку. Був автором-розробником шеврону свого батальйону. Влітку 2023 р. брав участь у наступі під Роботино на Запоріжжі. З жовтня 2024 р. діяв в обороні Авдіївського коксохімічного заводу.

У Олександра Машлая залишилась дружина Валентина та двоє синів - Богдан та Орест.