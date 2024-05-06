Сьогодні на фронті загинув титулований український важкоатлет Олександр Пєлєшенко

Сьогодні на фронті загинув важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко.
Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк.
“Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко”, ‒ написав Слободянюк у соцмережі Facebook.
Він висловив співчуття родині та близьким Олександра і додав, що це дуже важка втрата для всієї важкотлетичної спільноти України.
- У березні на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту з веслування, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи Дмитро Губанов.