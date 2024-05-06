У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Росіяни вдарили по Шосткинському району Сумщини: постраждали люди
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
ГоловнаСуспільствоВійна

Сьогодні на фронті загинув титулований український важкоатлет Олександр Пєлєшенко

Олександр був дворазовим чемпіоном Європи та учасником Олімпійських ігор з важкої атлетики.

Сьогодні на фронті загинув титулований український важкоатлет Олександр Пєлєшенко
Фото: facebook.com/viktor.slobodianiuk

Сьогодні на фронті загинув важкоатлет, заслужений майстер спорту України Олександр Пєлєшенко.

Про це повідомив державний тренер збірної України з важкої атлетики Віктор Слободянюк.

“Захищаючи Україну від загарбників, сьогодні, 6 травня, героїчно загинув Заслужений майстер спорту України, дворазовий чемпіон Європи (2016, 2017), учасник Олімпійських ігор з важкої атлетики Олександр Пєлєшенко”, ‒ написав Слободянюк у соцмережі Facebook.

Він висловив співчуття родині та близьким Олександра і додав, що це дуже важка втрата для всієї важкотлетичної спільноти України.

Підписуйтесь на наш Google News

  • У березні на війні з російськими окупантами загинув майстер спорту з веслування, багаторазовий чемпіон України, бронзовий призер чемпіонату Європи Дмитро Губанов.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies