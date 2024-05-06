Унаслідок удару росіян по Харкову 4 травня постраждав м'ясокомбінат "М'ясний" депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика.
Про це він повідомив у фейсбуці, показавши наслідки удару.
"Наше життя і серце вщент [розбите]", – йдеться в повідомленні.
Удар по Харкову у суботу стався близько 16:30. На підприємстві, яке постраждало, виникла масштабна пожежа, були поранені шестеро працівників.
За даними прокуратури, росіяни використали для удару ракету зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона прилетіла з території сусідньої Бєлгородської області РФ
ТОВ "МК М’ясний" засноване понад 20 років тому. Під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. Комбінат працює переважно на північному сході України, має магазини і в Києві.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.