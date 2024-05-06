Ракетний удар по місту стався близько 16:30 в суботу, 4 травня.

Унаслідок удару росіян по Харкову 4 травня постраждав м'ясокомбінат "М'ясний" депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика.

Про це він повідомив у фейсбуці, показавши наслідки удару.

"Наше життя і серце вщент [розбите]", – йдеться в повідомленні.

Удар по Харкову у суботу стався близько 16:30. На підприємстві, яке постраждало, виникла масштабна пожежа, були поранені шестеро працівників.

За даними прокуратури, росіяни використали для удару ракету зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона прилетіла з території сусідньої Бєлгородської області РФ

ТОВ "МК М’ясний" засноване понад 20 років тому. Під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. Комбінат працює переважно на північному сході України, має магазини і в Києві.