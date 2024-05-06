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Росіяни зруйнували мʼясокомбінат "М'ясний" у Харкові

Ракетний удар по місту стався близько 16:30 в суботу, 4 травня.

Росіяни зруйнували мʼясокомбінат "М'ясний" у Харкові
Росіяни зруйнували мʼясокомбінат "М'ясний" у Харкові
Фото: мʼясокомбінат "М'ясний" у Харкові

Унаслідок удару росіян по Харкову 4 травня постраждав м'ясокомбінат "М'ясний" депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика.

Про це він повідомив у фейсбуці, показавши наслідки удару.

"Наше життя і серце вщент [розбите]", – йдеться в повідомленні.

Удар по Харкову у суботу стався близько 16:30. На підприємстві, яке постраждало, виникла масштабна пожежа, були поранені шестеро працівників.

За даними прокуратури, росіяни використали для удару ракету зенітно-ракетного комплексу С-300. Вона прилетіла з території сусідньої Бєлгородської області РФ

ТОВ "МК М’ясний" засноване понад 20 років тому. Під нинішнім брендом підприємство працює з 2013 року. Комбінат працює переважно на північному сході України, має магазини і в Києві.

  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.
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