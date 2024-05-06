Сполучені Штати далі підтримують поновлення українського контрнаступу у 2025 році, однак в американському Інституті вивчення війни вважають, що Україна має перейняти наступальну ініціативу якнайшвидше.

ISW зазначає, що офіційні особи США продовжують сигналізувати про свою підтримку нових українських контрнаступальних операцій у 2025 році.

5 травня радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна планує провести контрнаступальну операцію, щоб відвоювати окуповану Росією українську територію в 2025 році після використання військової допомоги США для притуплення подальшого просування Росії в 2024 році.

Салліван очікує, що російські війська продовжуватимуть незначне просування протягом невизначеного часу, і зазначив, що військова допомога США не є “миттєвим перемикачем” на полі бою в Україні. Він заявив, що ресурси від американців дадуть змогу українським силам “тримати лінію” і протистояти російським нападам до кінця 2024 року.

Однак ISW далі вважає, що Україна повинна “переймати наступальну ініціативу на всьому театрі бойових дій якнайшвидше, оскільки перпехоплення цієї ініціативи Росією дасть Москві у 2024 році низку переваг”.

Аналітики раніше зазначали, що у разі, коли українці “активно оборонятимуться” до 2025 року, російське командування зможе формувати бажані умови, визначати час, розташування та інтенсивність російських атак і таким чином контролювати ресурси, які українські сили витрачають протягом цього тривалого періоду.

“Здатність України звільняти свою територію та проводити контрнаступальні операції залежить від низки неприйнятих рішень на Заході, в Росії та Україні, а будь-які зовнішні спроби нав’язати часові рамки українським контрнаступальним операціям ігнорують реальну ситуацію на полі бою”, ‒ додають у ISW.