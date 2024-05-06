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Росія готує війська до наступу на Харків, але сил на захоплення міста у неї не вистачить, ‒ ISW

Окремі підрозділи можуть спробувати провести обмежену операцію, наступальні дії або транскордонні рейди в Харківську та Сумську області в майбутньому.

Росія готує війська до наступу на Харків, але сил на захоплення міста у неї не вистачить, ‒ ISW

Російські війська перекидають війська до Курської області і готують угруповання для можливого наступу на Харків. Водночас достатньої кількості сил для взяття українського міста у них немає. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Москва, зокрема, передислокувала батальйон 76-ї повітряно-десантної дивізії до Курської області.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 5 травня заявив, що в Белгородській, Курській і Брянській областях російські військові стягнули близько 50 тисяч осіб у складі Північного угруповання військ.

Повідомляється, що російські військові формують Північне угруповання військ з підрозділів Ленінградського військового округу для дій переважно на Білгородсько-Харківському оперативному напрямку. Машовець зазначив, що до складу цього угруповання перекидають новосформовані військові частини 44-го армійського корпусу РФ. Станом на 3 травня туди перекинули живу силу і техніку 30-го мотострілецького полку і 128-ї окремої мотострілецької бригади РФ.

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Машовець заявив, що російські військові нібито розвантажують війська і техніку, що передислоковується до Північного угруповання військ, на залізничних станціях в окремих районах Курської області, лише щоб потім російські сили вирушили до пунктів дислокації в Бєлгородській області.

Машовець також зазначив, що російські війська останнім часом посилили авіаційні, безпілотні та ракетні удари по північно-східних українських прикордонних регіонах ‒ Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

В ISW вважають, що російське Північне угруповання військ, найімовірніше, не зможе провести успішну наступальну операцію з захоплення Харкова. Водночас окремі підрозділи можуть спробувати провести обмежену операцію, наступальні дії або транскордонні рейди в Харківську та Сумську області в майбутньому. Крім того, російські наступальні операції проти Харкова чи Сум залучатимуть українські сили з інших, критичніших ділянок лінії фронту.

  • Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю виданню The Times заявив, що Російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатні вони реалізувати ці плани наявними силами.
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