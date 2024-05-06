У Харкові збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару

Також у прокуратурі показали відео наслідків авіаудару.

"Кількість травмованих збільшилась до 16 людей", – йдеться у повідомленні.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Харкові до 16 збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ворожого авіаудару по Шевченківському району міста.

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