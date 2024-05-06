Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Поблизу кордону з Румунією затримали два автомобілі з порушниками
Вегетаріанське Євробачення-2024
Вегетаріанське Євробачення-2024
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, п’ятнадцять постраждалих (оновлено)
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Мобілізований до ЗС РФ мешканець ТОТ розстріляв шістьох окупантів
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
Україна отримає прототипи артилерійських снарядів дальністю у 100 кілометрів, — очільник Rheinmetall
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару

Кількість постраждалих зросла до 16. 

У Харкові збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару
Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова
Фото: Скріншот відео Харківської обласної прокуратури

У Харкові до 16 збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ворожого авіаудару по Шевченківському району міста.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. 

"Кількість травмованих збільшилась до 16 людей", – йдеться у повідомленні. 

Також у прокуратурі показали відео наслідків авіаудару. 

  • Вчора окупанти завдали ударів по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.
  • Збройні сили Росії били по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).
  • Окупанти влучили по приватному сектору між будинками.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies