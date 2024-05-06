У Харкові збільшилася кількість поранених внаслідок ворожого авіаудару

У Харкові до 16 збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ворожого авіаудару по Шевченківському району міста.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
"Кількість травмованих збільшилась до 16 людей", – йдеться у повідомленні.
Також у прокуратурі показали відео наслідків авіаудару.
- Вчора окупанти завдали ударів по Шевченківському району Харкова. Пошкоджено 20 багатоквартирних житлових будинків.
- Збройні сили Росії били по місту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас, калібр 30 см).
- Окупанти влучили по приватному сектору між будинками.