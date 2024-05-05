ДТП на Одещині: загинув водій легкового авто, його 5-річний син у лікарні

У Одеській області в ДТП загинув чоловік, а його 5-річний син із травмами потрапив до лікарні. Автопригода сталася сьогодні, 5 травня, приблизно о 14-й годині на автодорозі між містом Кодима та селом Федорівка.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Одеській області.
"Пошкоджений легковик «Ford» виявили випадкові громадяни і повідомили про це поліцейським. Слідчими попередньо встановлено, що водій іномарки під час руху не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з придорожнім деревом", – зазначили поліцейські.
Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний.
"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження", – уточнили в поліції.
Встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нещодавно у Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля. В результаті двоє осіб загинуло, ще семеро були у тяжкому стані.