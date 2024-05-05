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ДТП на Одещині: загинув водій легкового авто, його 5-річний син у лікарні

Імовірно, водій не впорався із керуванням і зіткнувся із деревом.

ДТП на Одещині: загинув водій легкового авто, його 5-річний син у лікарні
ДТП на Одещині
Фото: Нацполіція Одеської області

У Одеській області в ДТП загинув чоловік, а його 5-річний син із травмами потрапив до лікарні. Автопригода сталася сьогодні, 5 травня, приблизно о 14-й годині на автодорозі між містом Кодима та селом Федорівка.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Одеській області.

"Пошкоджений легковик «Ford» виявили випадкові громадяни і повідомили про це поліцейським. Слідчими попередньо встановлено, що водій іномарки під час руху не впорався з керуванням, виїхав з дороги та допустив зіткнення з придорожнім деревом", – зазначили поліцейські.

Від отриманих травм керманич загинув на місці, а його п'ятирічного сина каретою швидкої допомоги було доставлено до лікарні. Там хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови та ушпиталили. Стан його задовільний. 

ДТП на Одещині
Фото: Нацполіція в Одеській області
ДТП на Одещині

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження", – уточнили в поліції. 

Встановлюються повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нещодавно у Київській області мікроавтобус, який віз людей на роботу, потрапив у провалля. В результаті двоє осіб загинуло, ще семеро були у тяжкому стані. 

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