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У Варшаві BMW влетіло у дерево: загинуло два українці та білорус

Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем.

У Варшаві BMW влетіло у дерево: загинуло два українці та білорус
Фото: Paweł Supernak/PAP

У варшавському районі Вілянув вчора вдень сталася ДТП, у якій загинули два українці та білорус.

Про це повідомляє радіо RMF з посиланням на обласну прокуратури польської столиці.

Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем BMW. Автомобіль, який врізався в дерево, одразу спалахнув. 

До прибуття пожежної бригади інші водії намагалися погасити вогонь за допомогою вогнегасників, але полум'я було надто сильним. Після прибуття першого підрозділу рятувальників, вогонь повністю охопив автомобіль.

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Правоохоронці проводитимуть розслідування за фактом ненавмисного спричинення ДТП зі смертельним наслідком.

  • Наприкінці березня у польському місті Ополє 18-річний українець загинув унаслідок ДТП, втікаючи від правоохоронців.
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