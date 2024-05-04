Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем.

У варшавському районі Вілянув вчора вдень сталася ДТП, у якій загинули два українці та білорус.

Про це повідомляє радіо RMF з посиланням на обласну прокуратури польської столиці.

Причиною аварії стало перевищення швидкості та втрата контролю над автомобілем BMW. Автомобіль, який врізався в дерево, одразу спалахнув.

До прибуття пожежної бригади інші водії намагалися погасити вогонь за допомогою вогнегасників, але полум'я було надто сильним. Після прибуття першого підрозділу рятувальників, вогонь повністю охопив автомобіль.

Правоохоронці проводитимуть розслідування за фактом ненавмисного спричинення ДТП зі смертельним наслідком.