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У Канаді заарештували трьох підозрюваних у вбивстві лідера сикхських сепаратистів

Поліція перевіряє, чи затримані, громадяни Індії, мають зв'язки з індійським урядом.

У Канаді заарештували трьох підозрюваних у вбивстві лідера сикхських сепаратистів

У Канаді заарештували та висунули обвинувачення трьом індійцям у вбивстві лідера сикхських сепаратистів Хардіпа Сінгха Ніджара у червні минулого року, пише Reuters.

За даними поліції, усіх трьох, громадян Індії, заарештували у місті Едмонтон провінції Альберта. 

Поліція перевіряє, чи були ці чоловіки пов'язані з індійським урядом.

45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї, передмісті Ванкувера, де мешкає багато сикхів. Через кілька місяців прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо навів докази причетності до інциденту уряду Індії, що спровокувало дипломатичну кризу Оттави з Нью-Делі.

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Ніджар був громадянином Канади, який виступав за створення Халістану, незалежної території сикхів окремо від Індії. Присутність сикхських сепаратистських угруповань у Канаді вже давно викликає незадоволення Нью-Делі, яке називає Ніджара “терористом”.

Минулого тижня Білий дім висловив стурбованість повідомленнями про роль індійської розвідки в плануванні вбивств у Канаді та Сполучених Штатах.

Канадська поліція повідомила, що працювала з правоохоронними органами США, не надавши подробиць, і припустила, що можуть бути нові затримання. “Це розслідування на цьому не закінчується. Ми усвідомлюємо, що інші, можливо, зіграли певну роль у цьому вбивстві, і ми продовжуємо спроби розшукати й заарештувати кожного з них”, ‒ сказав помічник комісара Канадської королівської кінної поліції Девід Тебул.

  • Американський посол у Канаді Девід Коен заявив торік у вересні, що Канада отримала дані про можливу причетність уряду Індії до вбивства активіста завдяки розвідувальним даним мережі "П'ять очей" (FVEY – розвідувальний альянс, що складається з Австралії, США, Канади, Нової Зеландія та Великої Британії).
  • У жовтні Пакистан, Шрі-Ланка та Непал звинуватили Службу зовнішньої розвідки Індії у політичному втручанні та причетності до заборонених угруповань, які здійснюють акти насильства.
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