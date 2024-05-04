У Канаді заарештували трьох підозрюваних у вбивстві лідера сикхських сепаратистів

У Канаді заарештували та висунули обвинувачення трьом індійцям у вбивстві лідера сикхських сепаратистів Хардіпа Сінгха Ніджара у червні минулого року, пише Reuters.

За даними поліції, усіх трьох, громадян Індії, заарештували у місті Едмонтон провінції Альберта.

Поліція перевіряє, чи були ці чоловіки пов'язані з індійським урядом.

45-річного Ніджара застрелили біля сикхського храму в Сурреї, передмісті Ванкувера, де мешкає багато сикхів. Через кілька місяців прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо навів докази причетності до інциденту уряду Індії, що спровокувало дипломатичну кризу Оттави з Нью-Делі.

Ніджар був громадянином Канади, який виступав за створення Халістану, незалежної території сикхів окремо від Індії. Присутність сикхських сепаратистських угруповань у Канаді вже давно викликає незадоволення Нью-Делі, яке називає Ніджара “терористом”.

Минулого тижня Білий дім висловив стурбованість повідомленнями про роль індійської розвідки в плануванні вбивств у Канаді та Сполучених Штатах.

Канадська поліція повідомила, що працювала з правоохоронними органами США, не надавши подробиць, і припустила, що можуть бути нові затримання. “Це розслідування на цьому не закінчується. Ми усвідомлюємо, що інші, можливо, зіграли певну роль у цьому вбивстві, і ми продовжуємо спроби розшукати й заарештувати кожного з них”, ‒ сказав помічник комісара Канадської королівської кінної поліції Девід Тебул.