Канада отримала дані про можливу причетність уряду Індії до вбивства активіста завдяки розвідувальним даним "П'яти очей"

Канада публічно звинуватила індійський уряд у можливій причетності до вбивстві сикхського сепаратистського активіста на канадській землі завдяки розвідувальним даним мережі "П'ять очей" (FVEY – розвідувальний альянс, що складається з Австралії, США, Канади, Нової Зеландія та Великої Британії). Про це повідомив американський посол у Канаді Девід Коен, пише CNN.

У ефірі CTV`s Question Period він сказав, що "між партнерами «П'яти очей» була поширена спільна розвідувальна інформація, яка допомогла Канаді зробити заяви, озвучені премʼєр-міністром". При цьому він не підтвердив, що відповідні дані надали саме США.

Коен сказав, що США дійсно висловили свою стурбованість Індії з приводу звинувачень і попросили Нью-Делі співпрацювати з Канадою в розслідуванні.

"Якщо вони підтвердяться, це потенційно буде дуже серйозним порушенням міжнародного порядку", – сказав посол.

Фото: yespunjab Сінгх Ніджар

Відносини між Індією та Канадою різко погіршилися минулого тижня після того, як прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що влада розслідує "достовірні звинувачення" про те, що Нью-Делі потенційно може стояти за червневим убивством Хардіпа Сінгха Ніджара, сикхського сепаратистського активіста, якого застрелили двоє чоловіків у масках у Сурреї.

Індія відкидає ці звинувачення і називає їх "абсурдними та мотивованими". Речник міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі заявив, що Канада не надала "жодної конкретної інформації" на підтримку звинувачень.

Обидві країни вислали високопоставлених дипломатів, що підвищило перспективу незручного розриву між ключовими партнерами США. Індія також призупинила видачу туристичних віз канадським громадянам.

У Канаді мешкає величезна індійська діаспора, зокрема, сикхів, деякі з яких підтримують ідею незалежності від Індії. Офіційні особи в Нью-Делі вже давно звинувачують Канаду в тому, що вона є притулком для сикхських сепаратистів і мало робить для захисту індійських представництв та консульств від протестів, які проводять ці групи.