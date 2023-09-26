США не бачать ознак значного скорочення кількості “вагнерівців” в Африці

Також США не бачать ознак того, що Москва перебрала контроль за операціями групи в Африці.

Наразі США не бачать ознак значного скорочення кількості бойовиків ПВК “Вагнера” в Африці.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Вагнер все ще має значну присутність на континенті", — сказав голова Пентагону Ллойд Остін.

Він зазначив, що США також не бачать ознак того, що Москва перебрала контроль за операціями групи в Африці, або істотно змінились відносини ПВК “Вагнера” з Кремлем.

“Я думаю, що в майбутньому видно буде певну конкуренцію в рядах за те, хто стане наступним лідером”, — сказав Остін, і додав, що в майбутньому уряд РФ може намагатись замінити ПВК “Вагнера” іншим елементом.

Без підтримки уряду РФ “вагнерівцям”, на думку Остіна, буде важко зберігати свою присутність у Африці в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Як раніше повідомляло CNN, українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного «Вагнером» ополчення поблизу столиці Судану.