Українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти підтримуваного «Вагнером» ополчення поблизу столиці Судану, стверджує розслідування CNN.

У розмові з CNN українське військове джерело описало операцію як роботу «несуданських військових». На питання про те, чи стоїть Київ за нападами, джерело лише зазначило, що «відповідальність, ймовірно, несуть українські спецслужби».

Операція включала серію нападів на воєнізоване угруповання Сили швидкої підтримки (RSF) , яке, як вважають, отримує допомогу від росіян з «Вагнера» у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною.

CNN зазначає, що журналісти не змогли підтвердити у незалежних джерел причетність України до серії ударів з незалежних джерел, проте «відеоматеріали, отримані CNN, засвідчили характерні ознаки атак безпілотників в українському стилі».

Щонайменше у восьми ударах брали участь два безпілотники DJI MAVIC 3 та FPV-дрони, які широко використовуються Силами Оборони України. Експерти також сказали, що використана тактика, а саме схема дронів, що налітають прямо на ціль, була дуже незвичною для Судану та загалом африканського регіону.

Високопоставлене суданське військове джерело повідомило, що «нічого не знає про українську операцію в Судані» і не вірить, що це правда.

Численні офіційні особи США, здається, не знали про ймовірний інцидент і висловили здивування припущенням, що удари та наземну операцію могли провести українські сили.

На одному з відео видно монітор контролера дрона, видно текст англійською та українською мовами, зокрема «Зупинити». Оператора безпілотника, який виглядає іноземцем, також можна побачити у відображенні диспетчера, але оператор одягнений у балаклаву, і його не можна ідентифікувати.

Британський дослідник, який керує веб-сайтом Calibre Obscura, який ідентифікує зброю, проаналізував відеозапис для CNN і сказав, що пристрій збігається з тими, які українські сили використовували для керування безпілотниками DJI MAVIC.

Вім Звейненбург, керівник проекту з гуманітарного роззброєння PAX, голландської миротворчої організації, сказав, що це був перший випадок, коли ідентифіковані CNN FPV-дрони були помічені в Африці.

Удари були завдані лише через два дні після того, як «Вагнер» сприяв доставці великого збройового конвою до Судану через гарнізон RSF в Аль-Зуруг, на південному заході країни біля кордону з Чадом. Двоє чадських військових інформаторів розповіли CNN, що конвой пройшов через Чад до Зуруга, що сигналізує про розширення Росії та сфери впливу «вагнерівців» в Африці, яка включає Малі, Судан, Центральноафриканську Республіку та Лівію.

Після смерті керівників ПВК «Вагнер» контроль над діяльністю російських найманців в Африці здійснює безпосередньо російське Міноборони.

Доповнено. У ГУР Міноборони відреагували на публікацію CNN і заявили, що не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію. Про це в коментарі РБК-Україна сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати", - сказав Юсов.

При цьому він акцентував, що ГУР може лише констатувати, що Росія послаблює свій вплив скрізь по світу і втрачає все те, що завойовувалося нею і накопичувалося поколіннями ще з часів Радянського союзу.

"Це зокрема стосується і Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна буде знищувати російських воєнних злочинців у будь-якій точці світу, де би вони не знаходилися", - підсумував Юсов.

Нагадаємо, минулого тижня Великобританія визнала "Групу Вагнера" терористичною організацією. Кримінальним злочином стала як приналежність до ПВК, так і активна підтримка найманців.