Зеленський: Трамп може оприлюднити його план закінчення війни, якщо він його має

Президент України Володимир Зеленський закликав колишнього американського президента Дональда Трампа публічно оприлюднити його мирний план, якщо в нього справді є ідеї, як припинити війну Росії проти України. Про це він розповів у інтервʼю CNN під час перебування в Нью-Йорку.

Зеленський наголосив, що будь-який мирний план, у якому Київ має віддати свої території, є неприйнятним. Таку пропозицію формулою миру вважати не можна.

"Тож (якщо) ідея полягає в тому, як забрати частину нашої території і віддати Путіну, це не формула миру", – сказав Зеленський Вольфу Бліцеру CNN після свого виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Президент зазначив, що планує зустрітися із республіканцем Кевіном МакКарті під час візиту до Вашингтона. Спікер палати представників МакКарті вчора під час спілкування з журналістами сказав, що не обіцятиме Зеленському подальшу підтримку, позаяк не має перед ним зобовʼязань щось обіцяти. Він також сказав, що має до українського президента запитання: де підзвітність стосовно коштів, які США вже надали та який у Зеленського "план перемоги", писала "Європейська правда".

У травні Трамп у розмові з CNN не відповів на запитання, хто повинен перемогти у війні, натомість сказав, що може за 24 години "зупинити кровопролиття". Він додав, що його пропозиція є чесною для обох сторін.