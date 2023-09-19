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​Туреччина працюватиме над припиненням війни в Україні через дипломатію на основі територіальної цілісності України, - Ердоган

Глава Туреччини вважає, що Радбез ООН більше не є гарантом світової безпеки.

​Туреччина працюватиме над припиненням війни в Україні через дипломатію на основі територіальної цілісності України, - Ердоган
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Presidency of the Republic of Türkiye

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина продовжить нарощувати зусилля щодо припинення війни в Україні за допомогою "дипломатії та діалогу на основі незалежності та територіальної цілісності України".

Про це він сказав 19 вересня, виступаючи на 78-ій Генеральній Асамблеї ООН, передає Anadolu Ajansı.

За словами Ердогана, Рада Безпеки ООН більше не є гарантом світової безпеки, натомість стала полем битви політичних стратегій п'яти держав.

"Ми розглядаємо це як прояв цієї порожньої інституційної структури, яка не вселяє справедливості та довіри. Як країна, яка озвучила багато ініціатив, спрямованих на зміцнення миру та стабільності, ми надаємо важливого значення заклику пана Гутерреша до створення "нового порядку денного для миру"," - сказав Ердоган. 

Він зазначив, що Туреччина намагається "утримати за столом переговорів як наших російських, так і українських друзів із самого початку російсько-української війни, з тезою про те, що "немає переможців у війні і немає переможених у світі". 

Ердоган згадав і про блокаду українського експорту через війну з росією. Він перелічив зусилля Туреччини в цьому питанні і додав, що приділяє велику увагу плану з відправлення мільйона тонн зерна найперше в африканські держави.

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Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, глава Євроради Шарль Мішель назвав “цинічною” пропозицію Росії про постачання мільйона тонн зерна країнам Африки.

Після того, як Росія відмовилася продовжувати "зернову угоду", і Ердоган не зміг переконати Путіна змінити з цього приводу свою позицію, минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. Крім того, українське зерно почали транспортувати через хорватські порти.

Днями стало відомо, що тимчасовим коридором до українських портів скористалися перші цивільні судна.

На саміті G-20 країни заявили у декларації про необхідність відновлення "зернової угоди". Правда, дії РФ, яка її зірвала, не засудили. 

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