Тимчасовим коридором до українських портів скористалися перші цивільні судна

Балкери мають завантажити майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором до українських портів.

Як повідомив глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков, балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту Чорноморськ під завантаження майже 20 тисяч тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Судна йдуться під прапором Палау, серед екіпажу - громадяни Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Нагадаємо, минулого місяця Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них. Це відбулося відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ. Наразі цим коридором скористалися чотири судна. Крім того, українське зерно почали транспортувати через хорватські порти.