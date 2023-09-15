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Цього року очікуємо не менш складної зими, – Шмигаль

Ворог збирається продовжувати терор цивільної інфрастуктури.

Цього року очікуємо не менш складної зими, – Шмигаль
Фото: пресслужба кабміну

Сьогодні, 15 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що цього року Україну очікує не менш складна зими, ніж минулого року. 

Очільник уряду зазначив, що у розпорядженні української розвідки є вся інформація стосовного того, до чого готується ворог. Зокрема, вони будуть продовжувати терор цивільної інфрастуктури.

При цьому Денис Шмигаль звернув увагу, що в України вже краще ППО, а у ворога менше ракет. 

“Ми готувалися цілий рік і розуміємо, як проходити цю зиму, спираючись на важкий досвід минулого сезону”, - сказав прем’єр. 

За його даними, вже накопичено 14.4 млрд кубів газу, але ще накопичення продовжується. 

Наразі сім атомних блоків в роботі і два скоро вийдуть з ремонту, що теж дасть можливість піднакопичити генерацію.

За словами прем’єра, готовність до зими складає 80%. 

Крім того, Україна розвиває можливість експортувати в ЄС 2.2 гігават електроенергії. 

Нагадаємо, декілька днів тому Шмигаль нагадав, що ціни на газ, тепло і гарячу воду - незмінні до кінця опалювального сезону. Постачальники тепла отримають від «Нафтогазу» обсяги газу за фіксованою ціною.

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