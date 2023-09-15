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"Компʼютер не бере хабарів": уряд хоче знищити можливості для корупції за рахунок цифровізації

Також хочуть зменшити роль держави в економіці.

"Компʼютер не бере хабарів": уряд хоче знищити можливості для корупції за рахунок цифровізації
Фото: chudniv.news

Уряд встановив у відновленні України пʼять пріоритетів. Перший – це енергетика. Станом на зараз провели 80% робіт із відновлення мереж та підстанцій після російських ударів.

З фонду ліквідації наслідків агресії уряд виділив близько 60 млрд гривен на відновлення інфраструктури та житла людей. Про це премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив на зустрічі з журналістами.

Другий пріоритет – гуманітарне розмінування. У жовтні буде форум в Загребі, де вчергове планують координуватися з партнерами. Україна є лідером з кількості замінованих земель, за оцінками вчених, на розмінування потрібні десятки, а то і сотні років. 

Шмигаль сказав, що є амбіція завершити розмінування масштабних аграрних земель за три роки після визволення. 

Він сподівається, що на розмінування всієї території України піде пʼять-сім років після перемоги. Для розмінування агроземель збираються використовувати дрони, а також спеціальні розміновувальні машини, виробництво яких Україна вже почала. 

Третій пріоритет – частково або повністю відновили 800 медичних закладів, 400 шкіл, 19 критичних мостів.

Четвертий – допомога людям. Повноцінно запрацювала програма єВідновлення і 12 000 сімейотримали кошти на ремонти. Скоро запрацюють сертифікати за знищене житло – вони дозволять купувати житло замість знищеного – це буде повністю електронна система. 

П’ятий пріоритет – антикорупційна політика. Уряд концентрується на наступному етапі – знищення системних можливостей для корупції. Допомогти в цьому має цифровізація та зменшення ролі держави в економіці. Шмигаль нагадав, що президент у передвиборчій програмі говорив, що компʼютер хабарів не бере, тож акцент робитиметься на цифровізацію. 

Під контролем держави будуть не більше 200 підприємств критичної інфрастуктури, які не підлягають приватизації, але підлягають корпоратизації.

Про те, чому потрібно приватизувати всі активи, які не мають стратегічного значення, читайте в матеріалі в.о. голови Фонуд держмайна України Олександра Федоришина на LB.ua.

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