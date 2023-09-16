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З'явилось фотопідтвердження ураження українським морським дроном російського ракетного корабля "Самум" у Криму

На фото малий російський ракетний корабль «Самум» йде на буксирі після української атаки 14 вересня.

З'явилось фотопідтвердження ураження українським морським дроном російського ракетного корабля "Самум" у Криму
Фото: Оперативний ЗСУ

З'явилось фотопідтвердження ураження українським морським дроном російського ракетного корабля "Самум" у Криму 14 вересня.

Фото публікує Оперативний ЗСУ, а також декілька OSINT-аналітиків.

“Буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проекту 1239 "Самум", який був атакований експериментальним дроном СБУ "морський малюк" у Чорному морі”, - повідомив Оперативний ЗСУ. 

OSINT-аналітики відзначили низьку посадку корабля, що може свідчити про пошкодження. 

Нагадаємо, вчора видання The Guardian з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що український морський дрон пошкодив російський ракетний корабель "Самум" у Криму. Вороже судно довелося відбуксирувати на ремонт.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України вранці 14 вересня вдарили по двох ворожих патрульних кораблях типу "Василій Биков". Згодом віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров опублікував у своєму-телеграм-каналі відео з моментом удару по російському флоту.

До цього СБУ і ВМС провели спецоперацію в районі Євпаторії – тут було знищено комплекс ППО "Тріумф" вартістю в $1,2 млрд.о цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

До того ж у Криму внаслідок атаки ракетами і надводними безпілотниками знищили великий десантний корабель і підводний човен-носій крилатих ракет.

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