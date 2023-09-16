ЮНЕСКО внесла столичні Собор Софії, Печерську Лавру та історичний центр Львова до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою

Рішення пов’язане з веденням загарбницької війни Росією проти культурної спадщини України.

Постійне представництво України при ЮНЕСКО повідомило, що 15 вересня 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесла об'єкти Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" та "Ансамбль історичного центру Львова" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Зазначається, що таке рішення прийняте через загарбницьку війну, яку веде Росія проти культурної спадщини України.

15 вересня 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесла об'єкти Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" та "Ансамбль історичного центру Львова" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою. pic.twitter.com/2M8E4COvkj — UKR Mission to UNESCO (@UKRinUNESCO) September 16, 2023

Нагадаємо, на початку вересня ЮНЕСКО внесла 20 локацій в Україні до списку об'єктів під посиленим захистом. У тому числі центр Львова, Собор Святої Софії та Києво-Печерську лавру.

28 липня Верховна Рада попросила світову спільноту виключити РФ із ЮНЕСКО.