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ЮНЕСКО внесла столичні Собор Софії, Печерську Лавру та історичний центр Львова до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою

Рішення пов’язане з веденням загарбницької війни Росією проти культурної спадщини України.

ЮНЕСКО внесла столичні Собор Софії, Печерську Лавру та історичний центр Львова до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою
Собор Святої Софії у Києві
Фото: Макс Требухов

Постійне представництво України при ЮНЕСКО повідомило, що 15 вересня 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесла об'єкти Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" та "Ансамбль історичного центру Львова" до Списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

Зазначається, що таке рішення прийняте через загарбницьку війну, яку веде Росія проти культурної спадщини України. 

Нагадаємо, на початку вересня ЮНЕСКО внесла 20 локацій в Україні до списку об'єктів під посиленим захистом. У тому числі центр Львова, Собор Святої Софії та Києво-Печерську лавру.

28 липня Верховна Рада попросила світову спільноту виключити РФ із ЮНЕСКО.

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