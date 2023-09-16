У 2024 році видатки на Український інститут книги збільшать майже у п’ять разів

Цього року на забезпечення діяльності УІК, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі передбачено 86,9 млн гривень.

Наступного року у проєкті бюджету на Український інститут книги (УІК) заплановано 466 млн гривень.

Про це розповіла пресслужба Мінкультури.

При цьому в попередній редакції проєкту бюджету-2024 на УІК планувалось виділити 72,4 млн гривень.

“Це означає, що ми зможемо замовляти більше видань, перекладів, краще популяризувати наше книговидавництво за кордоном. Йдеться й про запровадження сертифікатів на придбання книжок за системою Е-підтримки», – розповів т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Зазначається, що в бюджеті 2023 року на забезпечення діяльності УІК, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі передбачено 86,9 млн гривень.

Нагадаємо, у бюджеті на 2024 рік на культуру запланують понад вісім млрд гривень. Згідно з тими показниками, які були доведені Міністерством фінансів, бюджет галузі у 2024-му - менший орієнтовно на 160 млн у порівнянні з минулим роком.