Стрічку «День Незалежності» покажуть на Кіпрі

16 вересня в Нікосії (Кіпр) відбудеться благодійний показ документального фільму Володимира Тихого “День Незалежності”. Про це повідомили організатори заходу.

Фільм символічно демонструватиметься в День пам’яті українських журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки (понад 100 журналістів за роки незалежності України).

“День Незалежності” зняли протягом 24 серпня 2022 року одинадцять операторів, розпорошених по всій країні. Це спостереження за святом складається в мозаїку з миттєвостей життя денеесників у Києві, пляжних патрульних в Одесі, 14-річної харків'янки, столичної художниці та народного депутата. Героїв фільму обʼєднує перший після повномасштабного вторгнення День Незалежності України, який уже ніколи не буде схожим на минулі. Також у стрічці використані кадри 1991 року (з першим внесенням до сесійної зали Верховної Ради українського прапора), які зняв один із героїв фільму — Ярослав Кендзьор.

Світова прем'єра «Дня Незалежності» відбулася в національному конкурсі фестивалю Docudays UA.

В рамках показу також відбудеться виставка “Ті, що вижили” українського фотожурналіста Олександра Заклецького. Ключова тема виставки – документальне фотосвідчення російського терору, показ того, як війна впливає на дітей і дитинство. Перше фото в серії “Ті, що вижили” Олександр зробив на початку звільнення Київської області, в Броварському районі, де він працював разом із саперами та документував їхню діяльність. Фотограф продовжує їздити деокупованими територіями і доповнює серію історіями речей та іграшок, “що вижили”.

Фото: Олександр Заклецький

Показ відбудеться 16 вересня о 18:00 в кінотеатрі Pantheon, Нікосія. Захід організований активісткою Льолею Філімоновою та Товариством Українсько-Кіпрської Дружби з благодійною метою: збір на Аутел 4T для Зведеної тактичної групи “Адам”, в складі якої перебувають кіномитці об’єднання «Вавилон’13». Спільнота українців на Кіпрі нараховує близько 10 тис. людей.

Нагадаємо, 19 вересня в Києві відбудеться прем’єра фільму “ЄвроДонбас”. Стрічка демонструє іноземну спадщину Маріуполя, Лисичанська, Дружківки та селища Нью-Йорк.