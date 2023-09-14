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Лауреатом премії Стуса 2023 став режисер Сергій Буковський

Серед його стрічок – «Живі» про свідків Голодомору, «Іван і Марта» про шістдесятника Івана Дзюбу.

Лауреатом премії Стуса 2023 став режисер Сергій Буковський
Фото: LB.ua

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2023 року став режисер Сергій Буковський. 

Про це оголосили на церемонії нагородження, яка пройшла 14 вересня у приміщенні PEN Ukraine.

Сергій Буковський – документаліст, автор близько 50 стрічок, серед яких «Назви своє ім'я» (2006) про історію Єврейського Голокосту в Україні, «Живі» (2008) про свідків Голодомору та історію британського журналіста Гарета Джонса, «Іван і Марта» (2023) про шістдесятника Івана Дзюбу та його дружину. Зараз працює як незалежний режисер, викладає в Українському Католицькому Університеті.

Лауреат отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у такому складі:

  • Мирослав Маринович – голова журі, публіцист, член-засновник Української Гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН;
  • Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету;
  • Володимир Єрмоленко – філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН;
  • Юрій Прохасько – есеїст, перекладач;
  • Віталій Портников – журналіст, публіцист, лауреат Премії імені Василя Стуса 2022 року;
  • Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи; Елеонора Соловей – літератературознавиця;
  • Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера".

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу. З часу заснування Премії імені Василя Стуса її отримали понад 70 українських митців; торік лауреатом став журналіст, письменник та публіцист Віталій Портников.

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Нагадаємо, до короткого списку українсько-єврейської літературної премії «Зустріч» увійшли твори Софії Андрухович («Амадока»), Олексія Нікітіна («Бат-Амі»), Іванни Стеф’юк («Про вас»), Іди Фінк («Сад відпливає») та Анни Фрайліх («Ім’я батька»). Переможця оголосять 17 вересня.

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