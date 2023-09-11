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Інсталяція на паризькій Опері: будмайданчик як місце зустрічі з мистецтвом

Вже тривалий час багато українських будівель та пам’ятників стоять “законсервовані” — для захисту від російських авіаударів або в очікуванні на реконструкцію. З огляду на це, цікавою є практика інших країн, де до декору тимчасових захисних споруд залучають місцевих художників, перетворюючи будівельні майданчики на місце спілкування містян із сучасним мистецтвом.

Нещодавно французький художник JR «роз’ятрив» фасад паризької Опери новою інсталяцією. Поміж детально відтворених колон та риштування вхід до будівлі перетворився на велетенську печеру, частину якої освічують потужні промені. Як і більшість арт-проєктів JR, твір провокує і відкидає табу. 

JR — ініціали французького художника, який не розголошує своє ім’я. Він називає себе photograffeur (поєднання французьких слів “фотограф” та “граффітист”. — Ред.), а вулицю — найбільшою у світі галереєю. JR багато подорожує світом; зокрема, після 24 лютого він декілька разів приїжджав в Україну і працював з темою російської агресіі в Україні. Нещодавно художник презентував нову роботу у своєму рідному місті: на запрошення паризької Опери і за згодою мерії він закрив ремонтні роботи інсталяцією «Вхід до печери».

Фото: © JR

Перша реакція, яку викликає інсталяція на Опері — легкий шок. У фасаді однієї з найкрасивіших споруд Парижа візуально прорубана діра й залишені насипи каменю і землі. Однак JR складно звинуватити у беззмістовності: «Вхід до печери» відсилає нас до платонівського міфу про печеру, згідно з яким люди роблять висновки про світ з тіней, які відбиваються на стінах їхнього гроту. Лише вихід з печери може привести до справжнього знання, а отже і свободи. Натяк на те, що й з опери люди виходять просвітленими?

Але на цьому алюзії не закінчуються. Печера на фасаді опери — це ще й нагадування про часи до появи арен і трибун в архаїчній Греції, коли танці і співи для вшанування богів влаштовувались якраз-таки у гротах. З натяком на це впродовж чотирьох вечорів у вересні інсталяцію доповнюватиме музично-світлове шоу.

JR навмисно залишив у своєму творі риштування. У цей самий час на реальному фасаді Опери, який ховається за колажем, проводять реставраційні роботи: вони триватимуть до кінця 2024 року. Митець пояснює, що відтворені будівельні помости — це не тільки креативне рішення на період, коли споруду дійсно ремонтують, а водночас і алегорія процесу переродження. Саме тому йому було важливо вплести цей елемент реальності у свій твір. У листопаді інсталяція зміниться — місце печери займуть театральні завіси.

Фото: twitter.com/JRart

Опера — не перша паризька будівля, яку художнику дозволили причепурити. До 30-річчя Піраміди Лувру митець створив візуальну ілюзію розміром 17 тисяч квадратних метрів, яка оточила вхід до музею кратером. Під «гарячу руку» француза потрапила і Ейфелева вежа. Дотримуючись геологічної тематики, він виклав оптичну ілюзію, що поставила французьку «залізну леді» між двома гірськими рельєфами.

Фото: lemonde.fr

Найбільш відомі інсталяції митця пов’язані з людськими обличчями, зокрема — очима, які, наприклад, вітають пасажирів потягів на в’їзді до Парижа. На відміну від глянцевих журналів і їхніх гламурних фотографів JR насамперед цікавлять незнайомці. Він любить грати на контрастах — так, у Пантеоні, місці захоронення найвидатніших французів, художник виклав підлогу і купол колажем з 4000 анонімних портретів. «Можливо, майбутні видатні люди вже є у цій компанії перехожих», пояснює митець.

JR не зупиняється на Франції. Його інсталяції привертають увагу до місць, про які політикам зручно забувати. Чорно-білі колажі облич покривають дахи та вікна бразильських фавел та бідонвілі Найробі. На його світлині мексиканський хлопчик заглядає до Сполучених Штатів з мексиканської сторони кордону.

Фото: voyageursdumonde.fr

Фото палестинців та ізраїльтян однієї професії прикрашають протилежні сторони муру Сектору Газа.

Фото: jr-art.net

До України JR приїхав у березні 2022 року. Першим проектом митця стала світлина Валерії, 5-річної дівчинки з Кривого Рогу. Її велетенське зображення, яке тримали десятки людей у Львові, потрапило на обкладинку Time. За наступні місяці JR провів таку ж акцію у Парижі, Берлині, Венеції, Римі та Ватикані. До 7 січня 2024 року у PinchukArtCentre можна подивитися колекцію художніх робіт JR та сфотографуватися у кабінці Inside Out Photobooth — стати одним з облич для майбутніх творів митця.

Фото: jr-art.net

​Марія Олекса Єщенко​Марія Олекса Єщенко, журналістка
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