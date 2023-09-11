Нещодавно французький художник JR «роз’ятрив» фасад паризької Опери новою інсталяцією. Поміж детально відтворених колон та риштування вхід до будівлі перетворився на велетенську печеру, частину якої освічують потужні промені. Як і більшість арт-проєктів JR, твір провокує і відкидає табу.

Вже тривалий час багато українських будівель та пам’ятників стоять “законсервовані” — для захисту від російських авіаударів або в очікуванні на реконструкцію. З огляду на це, цікавою є практика інших країн, де до декору тимчасових захисних споруд залучають місцевих художників, перетворюючи будівельні майданчики на місце спілкування містян із сучасним мистецтвом.

JR — ініціали французького художника, який не розголошує своє ім’я. Він називає себе photograffeur (поєднання французьких слів “фотограф” та “граффітист”. — Ред.), а вулицю — найбільшою у світі галереєю. JR багато подорожує світом; зокрема, після 24 лютого він декілька разів приїжджав в Україну і працював з темою російської агресіі в Україні. Нещодавно художник презентував нову роботу у своєму рідному місті: на запрошення паризької Опери і за згодою мерії він закрив ремонтні роботи інсталяцією «Вхід до печери».

Фото: © JR

Перша реакція, яку викликає інсталяція на Опері — легкий шок. У фасаді однієї з найкрасивіших споруд Парижа візуально прорубана діра й залишені насипи каменю і землі. Однак JR складно звинуватити у беззмістовності: «Вхід до печери» відсилає нас до платонівського міфу про печеру, згідно з яким люди роблять висновки про світ з тіней, які відбиваються на стінах їхнього гроту. Лише вихід з печери може привести до справжнього знання, а отже і свободи. Натяк на те, що й з опери люди виходять просвітленими?

Але на цьому алюзії не закінчуються. Печера на фасаді опери — це ще й нагадування про часи до появи арен і трибун в архаїчній Греції, коли танці і співи для вшанування богів влаштовувались якраз-таки у гротах. З натяком на це впродовж чотирьох вечорів у вересні інсталяцію доповнюватиме музично-світлове шоу.

JR навмисно залишив у своєму творі риштування. У цей самий час на реальному фасаді Опери, який ховається за колажем, проводять реставраційні роботи: вони триватимуть до кінця 2024 року. Митець пояснює, що відтворені будівельні помости — це не тільки креативне рішення на період, коли споруду дійсно ремонтують, а водночас і алегорія процесу переродження. Саме тому йому було важливо вплести цей елемент реальності у свій твір. У листопаді інсталяція зміниться — місце печери займуть театральні завіси.

Фото: twitter.com/JRart

Опера — не перша паризька будівля, яку художнику дозволили причепурити. До 30-річчя Піраміди Лувру митець створив візуальну ілюзію розміром 17 тисяч квадратних метрів, яка оточила вхід до музею кратером. Під «гарячу руку» француза потрапила і Ейфелева вежа. Дотримуючись геологічної тематики, він виклав оптичну ілюзію, що поставила французьку «залізну леді» між двома гірськими рельєфами.

Фото: lemonde.fr

Найбільш відомі інсталяції митця пов’язані з людськими обличчями, зокрема — очима, які, наприклад, вітають пасажирів потягів на в’їзді до Парижа. На відміну від глянцевих журналів і їхніх гламурних фотографів JR насамперед цікавлять незнайомці. Він любить грати на контрастах — так, у Пантеоні, місці захоронення найвидатніших французів, художник виклав підлогу і купол колажем з 4000 анонімних портретів. «Можливо, майбутні видатні люди вже є у цій компанії перехожих», пояснює митець.

JR не зупиняється на Франції. Його інсталяції привертають увагу до місць, про які політикам зручно забувати. Чорно-білі колажі облич покривають дахи та вікна бразильських фавел та бідонвілі Найробі. На його світлині мексиканський хлопчик заглядає до Сполучених Штатів з мексиканської сторони кордону.

Фото: voyageursdumonde.fr

Фото палестинців та ізраїльтян однієї професії прикрашають протилежні сторони муру Сектору Газа.

Фото: jr-art.net

До України JR приїхав у березні 2022 року. Першим проектом митця стала світлина Валерії, 5-річної дівчинки з Кривого Рогу. Її велетенське зображення, яке тримали десятки людей у Львові, потрапило на обкладинку Time. За наступні місяці JR провів таку ж акцію у Парижі, Берлині, Венеції, Римі та Ватикані. До 7 січня 2024 року у PinchukArtCentre можна подивитися колекцію художніх робіт JR та сфотографуватися у кабінці Inside Out Photobooth — стати одним з облич для майбутніх творів митця.