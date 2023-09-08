Запрацював проєкт UREHERIT, спрямований на відновлення культурної спадщини України

Розпочався трирічний міжнародний європейський культурний проєкт «UREHERIT. Архітектори для спадщини в Україні: відтворення ідентичності та пам’яті». У його рамках європейські та українські фахівці зі спадщини, архітектори, проєктувальники, інженери, представники місцевих органів влади та громад українських міст працюватимуть з темами охорони та відновлення української культурної спадщини.

Проєкт буде реалізований консорціумом з 11 організацій: Асоціація архітекторів Литви (координатор проєкту), Архітектори Швеції, Федеральна палата архітекторів та дипломованих інженерів Австрії (BKZT), Інститут технології та архітектури Королівської Данської академії (IBT), Спілка архітекторів Румунії, Національна рада архітекторів, планувальників, ландшафтних фахівців та захисників природи Італії (CNAPPC), Федеральна палата німецьких архітекторів (BAK), Естонська асоціація архітекторів, Національна спілка архітекторів України, урбаністична коаліція Ro3kvit, Харківська школа архітектури та Рада архітекторів Європи як асоційований партнер.

У програмі — проведення досліджень, семінарів, публічних дискусій, інших заходів, програми професійного розвитку та освітні програми для архітектурних шкіл. Проєкт триватиме 36 місяців (до квітня 2026 року), його результатом має стати напрацювання низки рекомендацій:

Методика оцінки цінності спадщини та методика оцінки шкоди

Стратегія відродження цінної спадщини в стійкий, економічний і культурно значущий спосіб

Комплексне оновлення радянського житла в Україні

Методологія учасницьких процесів у охороні спадщини: урбан-форуми та воркшопи «Зцілення через відновлення спадщини»

Архітектурні конкурси: реалізація та фінансові поради

Технології та спадщина

Удосконалення освітніх програм архітектурних шкіл

Зміст, фінансування та організація програми безперервного професійного розвитку для сталого відновлення спадщини.

Проєкт UREHERIT ініційовано Асоціацією архітекторів Литви; його співфінансує (1 млн євро) програма Європейського Союзу «Креативна Європа».

Нагадаємо, Литва побудує школу, дитсадок та спортмайданчики в Бучі. Загальна вартість проєкту становитиме 18 млн євро.