Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах, - Федоров

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business.

Українські підприємці знову можуть реєструвати бізнес на Google-картах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

“Команда Мінцифри працювала спільно з Google, що дало змогу знову додавати нові об’єкти, залишати коментарі тощо. Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів”, - написав Федоров.

Міністр подякував Google за це рішення, яке допоможе українським підприємцям.

Нагадаємо, в Україні щомісяця реєструються близько 25 тис. нових бізнесів. Рекордний показник відкриття ФОПів був зареєстрований у червні.