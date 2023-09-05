Апеляційний суд підтримав ПриватБанк у справі Боголюбова

Північний апеляційний суд міста Києва відхилив апеляційну скаргу ексакціонеру ПриватБанку Геннадія Боголюбова щодо забезпечення доказів, подану у справі за його ж позовом до фінустанови щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій в рамках націоналізації банку в 2016 році, витребування акцій ПриватБанку та відновлення становища що існувало до порушення.

Про це повідомив у Telegram речник банку Олег Серга.

"Сьогодні суд відмовив в задоволенні чергової апеляційної скарги Боголюбова і направив справу про «відміну» націоналізації ПриватБанку для продовження розгляду до суду першої інстації. На наше переконання, враховуючи практику Великої Палати Верховного Суду у справі Дубілета, суд має нарешті закрити провадження у даній справі та припинити цей спір щодо націоналізації ПриватБанку державою на підставі так званого "антиколомойського" закону", - зазначив адвокат Віктор Тарасенков.

Він пояснив, що, на переконання банку, сьогодні був один з епізодів затягування данної справи, бо позивач періодично подає необґрунтовані клопотання, єдиною метою яких є подальше оскарження ухвал за результатами їх розгляду та направлення справи до суду апеляційної інстанції.

"На наш погляд очевидним є те, що це клопотання, є завідомо безпідставним і подане з єдиною метою - затягнути розгляд справи. Чому суд не відреагував на це і не визнав це зловживанням процесуальними правами, мені не відомо. Проте, сподіваюсь, що в подальшому суди будуть реагувати і визнавати це зловживанням і накладати певний процесуальний примус на сторону, щоб дисциплінувати їх і щоб вони не вчиняли дії, спрямовані виключно на затягування розгляду справи", - каже адвокат.

Наразі перша інстація має поновити провадження у справі і призначити підготовче засідання, яке триває з жовтня 2020 року.

"Якби не будо дій зі сторони позивача щодо затягування процесу ця справа була б давно вирішена і питання з націоналізацією ПриватБанку, принаймні за цим позовом, було б закрите", - додав Тарасенков.

Нагадаємо, в серпні 2021 року суд США відхилив клопотання колишніх власників ПриватБанку щодо припинення розгляду справи.

Колишні власники ПриватБанку продовжують вимагати відміни його націоналізації, з моменту якої минуло вже майже 8 років.

ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.