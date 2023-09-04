​НКРЕКП вимагає від Укренерго пояснень, чому компанія залучила аварійну допомогу у липні-серпні

У Комісії заявили, що занепокоєні ситуацією, за якої НЕК не вживала заходів для пошуку резервів регулювання частоти та потужності в українській енергосистемі.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг направила листа Укренерго, в якому вимагає надати інформацію щодо залучення аварійної допомоги в липні-серпні 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

У Комісії заявили, що занепокоєні ситуацією, за якої НЕК не вживала заходів для пошуку резервів регулювання частоти та потужності в українській енергосистемі через залучення додаткових джерел внутрішньої генерації, зокрема, теплової. Замість того, щоб нею покрити дефіцит електроенергії, Укренерго залучало аварійну допомогу.

"Регулятор наголошує на необхідності оперативного вирішення цього питання, зокрема, невідкладної підготовки НЕК «Укренерго» відповідних змін до Тимчасового порядку придбання допоміжної послуги для забезпечення регулювання частоти та активної потужності в ОЕС України", - наголосили у НКРЕКП.

Комісія отримала листи від виробників теплової генерації, які просять Укренерго прискорити розробку змін до Тимчасового порядку. Зазначається, що ці зміни дадуть можливість у разі дефіциту електричної енергії збільшити її виробництво на ТЕЦ.

Нагадаємо, 16 серпня із 19:00 по 22:00 Укренерго брало аварійну допомогу в Румунії з потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. А 28 серпня компанія застосувала аварійну допомогу з Румунії та Польщі загальним обсягом 1 200 МВт-год.