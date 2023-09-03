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Укрзалізниця запустила новий потяг до Польщі

Його пасажири у Хелмі встигають на пересадку до Варшави. 

Укрзалізниця запустила новий потяг до Польщі
Фото: Укрзалізниця

Новий потяг з Києва до Польщі у неділю, 3 вересня, вирушив у перший рейс. 

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Потяг №119/120 прибуде до Хелму о 17:27. Пасажири встигають на пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 - 21:02).

Зворотно з Хелма потяг вирушив о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42). Він прибуде до Києва о 22:45.

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Раніше в Укрзалізниці заявили, що вперше з 1994 року Україна та Польща підписали угоду про розвиток залізничного сполучення.

Також Укрзалізниця запускає контейнерні перевезення до Гданська з чотирьох українських міст. Контейнерні поїзди можуть формуватися на чотирьох прикордонних переходах на коліях 1435-1520 мм: Ягодин, Ізов, Мостиська та Чоп.

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