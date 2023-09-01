Ріст податків від туристичної галузі зафіксували у Києві та 14 регіонах України, - ДАРТ

Державне агентство розвитку туризму оприлюднило дані про стан податкових надходжень від туристичної галузі різних регіонів України.
Ріст податків за два квартали цього року року зафіксували у Києві та 14 регіонах.
Найбільший приріст – у Київській області: вона сплатила за пів року 111 млн 157 тис. грн (проти 63 млн 190 тис. грн за аналогічний період 2022 року).
Львівщина також тримає лідерство по надходженнях до бюджету: 147 млн 949 тис. грн за шість місяців 2023 року проти 129 млн 880 тис грн за аналогічний період торік.
У лідерах зі зростання податків є і Буковина – 13 млн 113 тис. грн (у 2022-му - 9 млн 57 тис. грн, що на 2 млн 68 тис. грн більше ніж у 2021 році).
Зросли податкові надходження від туристичної галузі і на Закарпатті – 35 млн 916 тис. грн проти 33 млн 154 тис грн у 2022 році. Для порівняння у 2021 році сума надходжень склала 24 млн 748 тис. грн.
На Волині цифра сягнула 6 млн 827 тис. грн (у 2022 р. було 6 млн 22 тис. грн, а з 2021 – зростання на чверт: 5 млн 460 тис. грн).
Вінниччина з початку року сплатила майже аналогічну з 2022 роком суму – 11 млн 720 тис. грн проти 11 млн 453 тис. грн. В довоєнному 2021 році регіоном за перше півріччя було сплачено в казну 10 млн 895 тис. грн.
У Житомирській області також зафіксовано зріст податкових: 5 млн 957 тис. грн проти 4 млн 645 тис. грн у 2022 році. У першому півріччі ковідного 2021 року податки від тургалузі в регіоні були майже такими ж, як і цьогоріч (5 млн 486 тис. грн).
На Рівненщині цифра становить 7 млн 813 тис. грн проти 6 млн 723 тис. грн 2022-го.
Цьогоріч покращилася ситуація з надходженнями від тургалузі на Сумщині. Так, за перші два квартали 2023 року у казну держави надійшли 4 млн 526 тис. грн проти 3 млн 970 тис за аналогічний період торік
На Полтавщині також зафіксовано зростання податків (18 млн 243 тис. грн) в порівнянні з тим же періодом у 2022 році (17 млн 8 тис. грн). У 2021 році за перше півріччя регіон сплатив 18 млн 438 тис. грн податків.
Дніпропетровська область спочатку року сплатила податків 43 млн 80 тис. грн, що на чверть більше ніж з аналогічним період у 2022 році (34 млн 973 тис. грн) і майже стільки ж (42 млн 326 ти. грн) регіоном було сплачену у казну держави у першому півріччі 2021 році.
З початку поточного року зросли податкові надходження від тургалузі в порівняні з тим же періодом у 2022 році на Хмельниччині. Сплачено 11 млн 307 тис. грн проти 10 млн 991 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком сплачена цьогоріч сума на третину більша (8 млн 519 тис. грн).
На Кіровоградщині у першому півріччі поточного року також зафіксовано зростання податків – 6 млн 366 тис. грн проти 5 млн 697 тис. грн в аналогічному періоді 2022 року. Проте в порівняні з 2021 роком можна констатувати, що в регіоні відбувся незначний спад по сплачених податках – 6 млн 555 тис. грн.
У Києві зафіксовано незначне зростання податкових надходжень від тургалузі у першому півріччі поточного року (229 млн 842 тис. грн) в порівнянні з тим же періодом у 2022 році (222 млн 755 тис. грн). В 2021 році Київ сплатив до бюджету на третину менше податків (336 млн 574 тис. грн).
Найбільший спад податкових надходжень є у шести регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій, або були деокуповані:
- на Херсонщині спад склав 92%,
- на Луганщині 88%,
- на Донеччині 72%,
- на Запоріжжі 65%,
- на Чернігівщині 44%,
- на Харківщині 34%.
Значний спад надходжень також є в двох південних регіонах:
- на Одещині сплачено майже аналогічну з 2022 року суму – 43 млн 359 тис. грн проти 42 млн 770 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком сума надходжень від цього курортного регіону впала більш ніж на 80% – 241 млн 809 тис;
- на Миколаївщині за перші шість місяців податків надійшлося значно менше ніж за аналогічний період у 2022 році – 7 млн 502 тис. грн проти 9 млн 432 тис. грн. і більш ніж в половину менше ніж у першому півріччі 2021 року – 15 млн 789 тис. грн.
Зниження податкових надходжень є також і у двох західних областях – Тернопільській та Івано-Франківській. Так, Тернопільщина з початку поточного року сплатила до бюджету туристичних податків менше ніж за аналогічний звітний період торік – 7 млн 996 тис. грн проти 8 млн 738 тис. грн. У 2021 році сума податків від регіону за перші шість місяців склала 7 млн 328 тис. грн.
Майже наполовину знизилися сума податків на Прикарпатті: 58 млн 316 тис проти 106 млн 231 тис. грн у 2022-му. У 2021 році регіон сплатив у казну держави 65 млн 14 тис. грн податків.
Черкащина теж з початку 2023 року сплатила до бюджету туристичного податку менше: 8 млн 233 тис грн ніж у цей же період 2022 року: 8 млн 801 тис. грн. В 2021 році від регіону до бюджету надійшло 9 млн 313 тис. грн.
Нагадаємо, Буковина, Львівщина та Закарпаття показали найбільший приріст податків з туризму за перші три місяці поточного року.
Як свідчать результати дослідження Державного агентства розвитку туризму більшість українців (81%) найближчим часом планують подорожувати країною.