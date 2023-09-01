Ріст податків від туристичної галузі зафіксували у Києві та 14 регіонах України, - ДАРТ

Найбільший спад податкових надходжень - у шести регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій, або були деокуповані.

Державне агентство розвитку туризму оприлюднило дані про стан податкових надходжень від туристичної галузі різних регіонів України.

Ріст податків за два квартали цього року року зафіксували у Києві та 14 регіонах.

Найбільший приріст – у Київській області: вона сплатила за пів року 111 млн 157 тис. грн (проти 63 млн 190 тис. грн за аналогічний період 2022 року).

Львівщина також тримає лідерство по надходженнях до бюджету: 147 млн 949 тис. грн за шість місяців 2023 року проти 129 млн 880 тис грн за аналогічний період торік.

У лідерах зі зростання податків є і Буковина – 13 млн 113 тис. грн (у 2022-му - 9 млн 57 тис. грн, що на 2 млн 68 тис. грн більше ніж у 2021 році).

Зросли податкові надходження від туристичної галузі і на Закарпатті – 35 млн 916 тис. грн проти 33 млн 154 тис грн у 2022 році. Для порівняння у 2021 році сума надходжень склала 24 млн 748 тис. грн.

На Волині цифра сягнула 6 млн 827 тис. грн (у 2022 р. було 6 млн 22 тис. грн, а з 2021 – зростання на чверт: 5 млн 460 тис. грн).

Вінниччина з початку року сплатила майже аналогічну з 2022 роком суму – 11 млн 720 тис. грн проти 11 млн 453 тис. грн. В довоєнному 2021 році регіоном за перше півріччя було сплачено в казну 10 млн 895 тис. грн.

У Житомирській області також зафіксовано зріст податкових: 5 млн 957 тис. грн проти 4 млн 645 тис. грн у 2022 році. У першому півріччі ковідного 2021 року податки від тургалузі в регіоні були майже такими ж, як і цьогоріч (5 млн 486 тис. грн).

На Рівненщині цифра становить 7 млн 813 тис. грн проти 6 млн 723 тис. грн 2022-го.

Цьогоріч покращилася ситуація з надходженнями від тургалузі на Сумщині. Так, за перші два квартали 2023 року у казну держави надійшли 4 млн 526 тис. грн проти 3 млн 970 тис за аналогічний період торік

На Полтавщині також зафіксовано зростання податків (18 млн 243 тис. грн) в порівнянні з тим же періодом у 2022 році (17 млн 8 тис. грн). У 2021 році за перше півріччя регіон сплатив 18 млн 438 тис. грн податків.

Дніпропетровська область спочатку року сплатила податків 43 млн 80 тис. грн, що на чверть більше ніж з аналогічним період у 2022 році (34 млн 973 тис. грн) і майже стільки ж (42 млн 326 ти. грн) регіоном було сплачену у казну держави у першому півріччі 2021 році.

З початку поточного року зросли податкові надходження від тургалузі в порівняні з тим же періодом у 2022 році на Хмельниччині. Сплачено 11 млн 307 тис. грн проти 10 млн 991 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком сплачена цьогоріч сума на третину більша (8 млн 519 тис. грн).

На Кіровоградщині у першому півріччі поточного року також зафіксовано зростання податків – 6 млн 366 тис. грн проти 5 млн 697 тис. грн в аналогічному періоді 2022 року. Проте в порівняні з 2021 роком можна констатувати, що в регіоні відбувся незначний спад по сплачених податках – 6 млн 555 тис. грн.

У Києві зафіксовано незначне зростання податкових надходжень від тургалузі у першому півріччі поточного року (229 млн 842 тис. грн) в порівнянні з тим же періодом у 2022 році (222 млн 755 тис. грн). В 2021 році Київ сплатив до бюджету на третину менше податків (336 млн 574 тис. грн).

Найбільший спад податкових надходжень є у шести регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій, або були деокуповані:

на Херсонщині спад склав 92%,

на Луганщині 88%,

на Донеччині 72%,

на Запоріжжі 65%,

на Чернігівщині 44%,

на Харківщині 34%.

Значний спад надходжень також є в двох південних регіонах:

на Одещині сплачено майже аналогічну з 2022 року суму – 43 млн 359 тис. грн проти 42 млн 770 тис. грн. В порівнянні з 2021 роком сума надходжень від цього курортного регіону впала більш ніж на 80% – 241 млн 809 тис;

на Миколаївщині за перші шість місяців податків надійшлося значно менше ніж за аналогічний період у 2022 році – 7 млн 502 тис. грн проти 9 млн 432 тис. грн. і більш ніж в половину менше ніж у першому півріччі 2021 року – 15 млн 789 тис. грн.

Зниження податкових надходжень є також і у двох західних областях – Тернопільській та Івано-Франківській. Так, Тернопільщина з початку поточного року сплатила до бюджету туристичних податків менше ніж за аналогічний звітний період торік – 7 млн 996 тис. грн проти 8 млн 738 тис. грн. У 2021 році сума податків від регіону за перші шість місяців склала 7 млн 328 тис. грн.

Майже наполовину знизилися сума податків на Прикарпатті: 58 млн 316 тис проти 106 млн 231 тис. грн у 2022-му. У 2021 році регіон сплатив у казну держави 65 млн 14 тис. грн податків.

Черкащина теж з початку 2023 року сплатила до бюджету туристичного податку менше: 8 млн 233 тис грн ніж у цей же період 2022 року: 8 млн 801 тис. грн. В 2021 році від регіону до бюджету надійшло 9 млн 313 тис. грн.

Нагадаємо, Буковина, Львівщина та Закарпаття показали найбільший приріст податків з туризму за перші три місяці поточного року.

Як свідчать результати дослідження Державного агентства розвитку туризму більшість українців (81%) найближчим часом планують подорожувати країною.