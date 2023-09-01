Майже як до війни: продажі шкільних товарів в Епіцентрі зросли на 62%

У цьому році сезон шкільного ярмарку в мережі торговельних центрів Епіцентр стартував з перших днів серпня. Як зазначають в компанії, батьки заздалегідь знали, що навчання проходитиме в офлайн-форматі та розпочнеться 1 вересня. Тож намагалися підготуватися до школи заздалегідь, купуючи зошити, щоденники, пенали, ручки, кольорові олівці та інші важливі дрібнички для навчання.

У результаті у серпні продажі шкільних товарів у мережі Епіцентр зросли на 62% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Найбільшу динаміку зростання продемонструвала категорія рюкзаків, реалізація яких зросла вдвічі. В тому числі це пов’язано з відкладеним попитом, адже минулого року значна частина споживачів відмовилася від цієї покупки у прагненні зекономити кошти.

Фото: надано пресслужбою

Водночас, цьогоріч в Епіцентрі фіксують деяке зменшення попиту на товари не зі шкільних списків, такі як декоративні ручки та блокноти. В умовах повномасштабної війни українські споживачі більш зважено та раціонально підходять до купівлі необхідних товарів та ретельно розраховують свій бюджет. Відмінності в поведінці споживачів спостерігаються і за географічним принципом.

“Частка продажів шкільних товарів на сході країни зменшилася, тоді як у Києві та на заході зросла. Це пов’язано не тільки з виїздом дітей з небезпечних регіонів, але й із невизначеністю стосовно майбутнього формату навчання. До того ж, ми спостерігаємо непоодинокі випадки, коли благодійні організації та волонтери закуповують канцтовари для дітей східного регіону саме в Києві. В цілому ж, попри загальне зменшення кількості дітей в країні, ми розраховуємо вийти на показник товарообігу 2021 року”, - коментує керівник департаменту “Канцтовари” мережі Епіцентр Людмила Занаревська.

У компанії також відзначають тенденцію до зростання онлайн-продажів шкільних товарів, частка яких збільшується з року в рік. З урахуванням легкого вибору на сайті epicentrk.ua та різноманіття варіантів отримання замовлення, дедалі більше українських споживачів обирають для здійснення покупки саме онлайн-канал.