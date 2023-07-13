Перші 10 000 сонячних панелей вже встановлені на п’яти торговельних центрах компанії. Зокрема, сонячні електростанції (СЕС) обладнані на дахах трьох ТЦ Епіцентр у Києві та двох у Вінниці. Вони були встановлені в рекордно короткі терміни (всього за 45 днів), щоб взяти максимум від найефективнішого для сонячної генерації літнього періоду.

“Це унікальний за своїми масштабами проєкт, адже раніше жодна з українських компаній сфери роздрібної торгівлі не встановлювала настільки потужних сонячних електростанцій для власних потреб. Його реалізація - це ініціатива засновників компанії, які готові інвестувати в нові технології та проєкти майбутнього. Ми встановлюємо найсучасніші панелі, що здатні генерувати електроенергію до 40 років. Загальна потужність п’яти СЕС, які вже введені в експлуатацію - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W. За нашими підрахунками, встановлення сонячних електростанцій дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів”, - говорить директор напрямку “Електротехніка” компанії Епіцентр Ангеліна Бурлакова.

Сонячні панелі - це загальносвітовий тренд, який не може ігнорувати жоден системний та соціально-відповідальний бізнес. Адже СЕС не лише забезпечують енергонезалежність та знижують витрати підприємства в умовах подорожчання електроенергії, але й набагато більш екологічніші. За підрахунками компанії, робота перших п'яти СЕС дозволить запобігти забрудненню атмосфери викидами до 2 млн тонн СО2 на рік.

У подальших планах Епіцентру - обладнати сонячними панелями як мережу торговельних центрів, так й інші підприємства групи компаній. В тому числі логістичні центри та виробничі підприємства. Вже зараз Епіцентр проводить експертизу всіх торговельних центрів мережі на предмет можливості розміщення СЕС. Адже кожен з ТЦ - це індивідуальний проєкт, який має різні характеристики, площу та допустимі навантаження на дах.

При цьому установка сонячних панелей планується і в нових ТЦ, які знаходяться на стадії будівництва чи реконструкції. Зокрема на вул. Бальзака у столиці, а також в Бучі та Чабанах Київської області. Окрім того, на етапі розробки знаходиться проєкт обладнання СЕС на даху підприємства з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation, що розташоване в смт Калинівка на Київщині. За попередніми оцінками, термін окупності проєкту становитиме 3,5-4 роки, а в разі подальшого подорожчання електроенергії навіть менше.

Довідка. Група компаній Епіцентр — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі Епіцентр та Нова лінія, інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг Епіцентр-Агро, заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода та логістичні потужності. Епіцентр є одним з найбільших платників податків та національних інвесторів України. Інвестиційний план групи компаній на 2023-2025 роки передбачає вливання в українську економіку до $1,9 млрд.