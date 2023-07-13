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Епіцентр обладнає сонячними панелями 1 млн кв. м площ своїх ТЦ Новини компаній

Мережа торговельних центрів Епіцентр - перший український ритейлер, що впроваджує масштабний проєкт зі встановлення сонячних електростанцій на дахах власних ТЦ.

Перші 10 000 сонячних панелей вже встановлені на п’яти торговельних центрах компанії. Зокрема, сонячні електростанції (СЕС) обладнані на дахах трьох ТЦ Епіцентр у Києві та двох у Вінниці. Вони були встановлені в рекордно короткі терміни (всього за 45 днів), щоб взяти максимум від найефективнішого для сонячної генерації літнього періоду. 

“Це унікальний за своїми масштабами проєкт, адже раніше жодна з українських компаній сфери роздрібної торгівлі не встановлювала настільки потужних сонячних електростанцій для власних потреб. Його реалізація - це ініціатива засновників компанії, які готові інвестувати в нові технології та проєкти майбутнього. Ми встановлюємо найсучасніші панелі, що здатні генерувати електроенергію до 40 років. Загальна потужність п’яти СЕС, які вже введені в експлуатацію - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W. За нашими підрахунками, встановлення сонячних електростанцій дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів”, - говорить директор напрямку “Електротехніка” компанії Епіцентр Ангеліна Бурлакова.

Сонячні панелі - це загальносвітовий тренд, який не може ігнорувати жоден системний та соціально-відповідальний бізнес. Адже СЕС не лише забезпечують енергонезалежність та знижують витрати підприємства в умовах подорожчання електроенергії, але й набагато більш екологічніші. За підрахунками компанії, робота перших п'яти СЕС дозволить запобігти забрудненню атмосфери викидами до 2 млн тонн СО2 на рік.

У подальших планах Епіцентру - обладнати сонячними панелями як мережу торговельних центрів, так й інші підприємства групи компаній. В тому числі логістичні центри та виробничі підприємства. Вже зараз Епіцентр проводить експертизу всіх торговельних центрів мережі на предмет можливості розміщення СЕС. Адже кожен з ТЦ - це індивідуальний проєкт, який має різні характеристики, площу та допустимі навантаження на дах. 

При цьому установка сонячних панелей планується і в нових ТЦ, які знаходяться на стадії будівництва чи реконструкції. Зокрема на вул. Бальзака у столиці, а також в Бучі та Чабанах Київської області. Окрім того, на етапі розробки знаходиться проєкт обладнання СЕС на даху підприємства з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation, що розташоване в смт Калинівка на Київщині. За попередніми оцінками, термін окупності проєкту становитиме 3,5-4 роки, а в разі подальшого подорожчання електроенергії навіть менше.

Довідка. Група компаній Епіцентр — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі Епіцентр та Нова лінія, інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг Епіцентр-Агро, заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода та логістичні потужності. Епіцентр є одним з найбільших платників податків та національних інвесторів України. Інвестиційний план групи компаній на 2023-2025 роки передбачає вливання в українську економіку до $1,9 млрд.

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