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Укрзалізниця пояснила, чому не запускає велику кількість маршрутів до Європи

Існують вагони з можливістю зміни колісних пар, але їх кількість обмежена.

Укрзалізниця пояснила, чому не запускає велику кількість маршрутів до Європи
Фото: Укрзалізниця

В Україні та Європі залізничні колії мають різну ширину, що обмежує можливість Укрзалізниці запускати велику кількість маршрутів до країн ЄС.

Як повідомляє прес-служба перевізника, в Україні зараз колії мають ширину 1520 мм. В Європі поширена так звана європейська колія, у якої відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм. 

В УЗ пояснили, що через це неможливо запускати поїзди "куди завгодно й поставити на колію будь-які вагони". Зараз існують вагони з можливістю зміни колісних пар, але їх кількість обмежена. 

Також зазначається, що на кордоні з ЄС є ділянки суміщеної колії - 1520 та 1435 мм, де можуть рухатися поїзди двох стандартів. При цьому до Хелма і Перемишля заведено широку колію.

"Побудова пасажирських хабів для пересадки - це один з напрямків, у якому системно працює "Укрзалізниця". Продовжуємо перемовини і з польською стороною по запуску за маршрутом Київ - Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту", - додали в УЗ.

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Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 за найпопулярнішим внутрішнім маршрутом: Київ - Львів.

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