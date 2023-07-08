А поїзд Львів-Рахів-Львів курсуватиме з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.

«Укрзалізниця» запустить «гірські шатли» зі Львова до Рахова через Яремче та Татарів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Дизель-поїзди відправлятимуться наступним графіком:

поїзд №810/809 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 7:50 і прибуватиме до Рахова о 13:40. Зворотно поїзд відправлятиметься о 14:34 і прибуватиме до Львова о 20:35;

поїзд №816/815 Львів — Рахів відправлятиметься зі Львова 22, 23, 29, 30 липня о 15:22 і прибуватиме до Рахова о 21:15;

№816/815 Рахів — Львів відправлятиметься з Рахова 23, 24, 30, 31 липня о 4:18 і прибуватиме до Львова о 10:10.

На ці поїзди в напрямку Рахова можна зручно пересісти з рейсів №91/92 Київ - Львів (прибуття у Львів о 6:18), №43 Черкаси - Івано-Франківськ (прибуття у Львів о 5:37), №131 Дніпро - Львів (прибуття у Львів о 7:04), №15 Харків - Ясіня (прибуття у Львів о 4:18), а в зворотному напрямку пасажири до Дніпра та Запоріжжя можуть пересісти з поїздів ДПКр-3 на поїзд №86 Львів - Запоріжжя (відправка зі Львова о 10:58).

У серпні цього року регіональний поїзд №810/809 Львів — Рахів — Львів курсуватиме щоденно з 1 по 6 серпня та з 12 по 31 серпня.

Нагадаємо, що Укрзалізниця з 30 червня поновлює супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.