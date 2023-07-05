Укрзалізниця повертає воєнізовану охорону до пасажирських поїздів

Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

Укрзалізниця посилює безпекові заходи і з 30 червня 2023 року поновлює супровід воєнізованою охороною пасажирських поїздів. Наразі вона працює у поїздах №81 Київ - Ужгород, №41 Дніпро - Трускавець та № 712 Київ - Краматорськ.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Продовжуємо працювати над питаннями безпеки наших пасажирів. Разом із жіночими купе поновили охорону в окремих поїздах. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного, наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим будемо масштабувати проєкт з урахуванням результатів першого тижня", - зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Впродовж рейсу в поїзді перебувають двоє працівників воєнізованої охорони. Вони здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Всі співробітники воєнізованої охорони забезпечені спецформою, знаками розрізнення та проходять інструктаж перед кожним рейсом.

"На жаль, ще фіксуємо випадки адміністративних правопорушень у поїздах. Насамперед це куріння та розпивання алкогольних напоїв. Не маємо сумнівів, що воєнізована охорона буде дієвим інструментом для виявлення та притягнення до відповідальності порушників. Крім того, працівники охорони зможуть допомогти поїзній бригаді вирішити і більш складні конфліктні ситуації", - зазначив директор виконавчий філії "Відомча воєнізована охорона" АТ "Укрзалізниця" Володимир Александров.

Щоб викликати працівників воєнізованої охорони, слід звернутися до провідника або начальника поїзда.

Під час рейсу охоронці мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Також вони можуть затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей. Ці права передбачені "Положенням про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів №7 від 11.01.1994р.

У 2020 році Укрзалізниця запровадила пілотний проєкт з охорони пасажирських поїздів у русі силами воєнізованої охорони компанії. Працівники цього підрозділу супроводжували загалом 10 пасажирських поїздів. Під час повномасштабного вторгнення цей проєкт було призупинено.

Нагадаємо, в 2014 році в рамках реформи була розформована транспортна міліція, і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і бути в поїздах. У грудні 2019-го хулігани розгромили вагон приміського поїзда Ніжин – Київ. Після цього залізничники звернулися до влади з проханням повернути супровід поїздів нарядами поліції.

У січні 2020 року четверо пасажирів поїзда "Київ - Івано-Франківськ" побили провідника через зауваження про куріння.

Після подібних випадків голова правління УЗ Іван Юрик заявив, що необхідно поновити супровід поїздів поліцейськими. Він пообіцяв порушити це питання на нараді з представниками МВС. А березні 2020 року в рамках пілотного проєкту Нацполіція почала супровід двох пасажирських поїздів.

Того ж року в УЗ відповіли, що не мають достатньо ресурсу, аби забезпечити окремі вагони й окремі купе. І побоюються, що декотрі з них будуть напівпорожні, а це обурюватиме пасажирів, які не зможуть придбати квиток, бо в змішаних вагонах буцімто місць уже не буде. Про закордонний досвід упровадження жіночих купе та вагонів читайте в матеріалі LB.ua.