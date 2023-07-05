МАГАТЕ заявило, що не виявило мінування на ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ уважно стежать за ситуацією на Запорізькій АЕС (ЗАЕС) з огляду на заяви про загрозу диверсії, але під час нещодавніх інспекцій ознак мінування там не виявили.

Про це заявив у середу, 5 липня, на брифінгу в Японії генеральний директор агентства Рафаель Гроссі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Я контактував з експертами постійної місії на ЗАЕС сьогодні, лише декілька годин тому. Ми в курсі тверджень і заяв обох сторін. Під час недавніх інспекцій ми не зафіксували жодних ознак мінування, але ми, як і раніше, надзвичайно насторожені", - сказав Гроссі.

Він додав, що наразі "не можна розслаблятися", і пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції.

Нагадаємо, Збройні Сили України офіційно повідомили, що найближчим часом росіяни можуть готувати провокацію на території Запорізької атомної електростанції. 4 липня на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

5 липня президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо захисту Запорізької атомної електростанції.