Росія вивела у Чорне море 4 ракетоносії

Станом на середу 5 липня РФ вивела у Чорне море на бойове чергування 7 кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 24 ракети.

Про це повідомляють у Facebook Військово-морські сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, у Азовському морі перебуває 1 ворожий корабель. У Середземному морі знаходяться до 8 кораблів, серед яких 1 носій "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, вчора противник завдав ракетного удару по місту Первомайський та селищу Білий Колодязь Харківської області. Крім того, зафіксовано 47 авіаційних ударів та здійснено 59 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.