Зеленський провів засідання Ставки: говорили про ситуацію на ЗАЕС і фронті

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо захисту Запорізької атомної електростанції, ситуації на фронті та вітчизняного виробництва озброєння.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні Ставка розширена. Дві години – на обговорення основних викликів. Перше – захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора «Енергоатома» Котіна та директора ХАЕС Козюру", – написав Зеленський.

Розглянули ситуацію на фронті. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський, Олександр Тарнавський Едуард Москальов та Сергій Наєв.

"Головкому – розпорядження посилювати Північ", – зазначив Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що на засіданні йшлося про подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка, де доповідали командувач сил логістики Олег Гуляк, очільники Мінстратегпрому Олександр Камишін, Мінінфраструктури Олександр Кубраков, та Міноборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, що 1 липня Зеленський провів виїзне засідання Ставки на Рівненській АЕС.

Раніше Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували. Водночас у Білому домі заявили, що не бачать "неминучості" підриву ЗАЕС, але уважно стежать.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.