Президент Володимир Зеленський провів виїздне Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Сьогодні Ставка виїзна. Зібралися на Рівненській АЕС, щоб на місці оцінити будь-які можливі загрози станції. Доповіді Залужного, Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога. Клименко, Наєв, Лебідь, Дейнеко – про посилення Північного напрямку й охорону АЕС. Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач «Волині» Миронюк – про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь – про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз", - написав Зеленський.

У засідання також брали участь президент «Енергоатома» Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.

Президент запевнив, що сиуацію тримають під контролем.

Нагадаємо, раніше Зеленський у екстреному зверненні повідомив, що українська розвідка отримала дані про розгляд Росією сценарію терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Росіяни для цього вже все підготували. Водночас у Білому домі 26 червня заявили, що не бачать "неминучості" підриву ЗАЕС, але уважно стежать.

Найбільша атомна станція Європи – ЗАЕС – була захоплена окупантами на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді росіяни постійно ризикують влаштувати атомну катастрофу, оскільки розмістили на станції свої боєприпаси та зброю. Станція багато разів екстрено вмикалася від електропостачання, але українські фахівці, які продовжують підтримувати її життєдіяльність, приводили ЗАЕС до ладу.